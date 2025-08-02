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07:07, 2 августа 2025Путешествия

Тысячи машин скопилось в очереди к Крымскому мосту

Оперштаб: В очереди к Крымскому мосту скопилось более 2,5 тыс. машин
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Свыше 2,5 тысячи автомобилей стоят в очередях на проезд по Крымскому мосту с обеих сторон. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

Уточняется, что в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1789 транспортных средств. Время ожидания составляет около четырех часов. А в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи застряли 1195 транспортных средств.

Движение по Крымскому мосту было остановлено с 23:50 1 августа до 05:04 по московскому времени 2 августа.

Ранее Следственному комитету России удалось установить все этапы теракта на Крымском мосту, произошедшего в октябре 2022 года. Также были установлены все лица, привлеченные для выполнения конкретных преступных задач.

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