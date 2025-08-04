Рекордная пробка образовалась на подъезде к Крымскому мосту

Рекордная 35-километровая пробка образовалась на подъезде к Крымскому мосту

Рекордная 35-километровая пробка образовалась на подъезде к Крымскому мосту — автомобили стоят в ожидании от трех до восьми часов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что такая обстановка не только со стороны Тамани, но и Керчи. На мосту работает много патрульных машин. Некоторые предприимчивые граждане начали просить денег на бензин и ремонт у ожидающих в очереди. При отказе мошенники угрожают поцарапать машину или избить.

По данным Telegram-канала «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация» на 17:00, в очередях с обеих сторон скопилось четыре тысячи автомобилей.

Последний раз рекорд пробки был побит 2 августа — тогда в очереди на ручной досмотр к Крымскому мосту скопилось 2,8 тысячи машин.