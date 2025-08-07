Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:39, 7 августа 2025Россия

Жители российского города рассказали о мощных взрывах

Shot: В Новороссийске прогремели мощные взрывы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jason Lee / Reuters

Жители Новороссийска рассказали о мощных взрывах. По информации Telegram-канала Shot, система противовоздушной обороны (ПВО) отражает атаку украинских дронов и безэкипажных катеров.

По словам очевидцев, около четырех утра в городе раздались громкие звуки, а затем прозвучали сильные взрывы. Также сработала тревожная сирена. Официальной информации об инциденте пока нет.

Ранее взрывы прогремели в Волгоградской области. По данным Mash, регион атаковали украинские беспилотники. В Красноармейском районе включились сирены, также стало известно о проблемах с электричеством, а в городе Суровикино вспыхнул пожар.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Есть все шансы». Трамп заявил, что его встреча с Путиным может состояться очень скоро

    В США допустили срыв сделок с Россией по одной причине

    Россиян предостерегли от злоупотребления популярным летним продуктом

    ИИ от Microsoft научился обезвреживать вирусы

    В России придумали занятие для пленных бойцов ВСУ

    Жители российского города рассказали о мощных взрывах

    Готовившему покушение на командующего ВКС РФ агенту СБУ вынесли приговор

    Трамп призвал быстро распланировать встречи с Путиным и Зеленским

    Москвичка завела в квартире более 30 мейн-кунов

    Роскомнадзор отказался раскрыть сведения о «Радиостанции Судного дня»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости