Жители российского города рассказали о мощных взрывах

Shot: В Новороссийске прогремели мощные взрывы

Жители Новороссийска рассказали о мощных взрывах. По информации Telegram-канала Shot, система противовоздушной обороны (ПВО) отражает атаку украинских дронов и безэкипажных катеров.

По словам очевидцев, около четырех утра в городе раздались громкие звуки, а затем прозвучали сильные взрывы. Также сработала тревожная сирена. Официальной информации об инциденте пока нет.

Ранее взрывы прогремели в Волгоградской области. По данным Mash, регион атаковали украинские беспилотники. В Красноармейском районе включились сирены, также стало известно о проблемах с электричеством, а в городе Суровикино вспыхнул пожар.