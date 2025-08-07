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03:07, 7 августа 2025Россия

Взрывы в небе услышали жители российского региона

Mash: ВСУ беспилотниками атаковали районы Волгоградской области
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку дронами на районы Волгоградской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как уточняется, в аэропорту был введен план «Ковер» — воздушное пространство временно закрыто. В Красноармейском районе включились сирены, также стало известно о проблемах с электричеством.

Очевидцы рассказали, что слышали до восьми взрывов в небе, а в Суровикино заметили возгорание. Местные жители говорят, что беспилотники летели со стороны села Мариновка. Были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда.

Ночью 7 августа угрозу атаки безэкипажных катеров объявили в Новороссийске. Горожан срочно призвали покинуть набережную и пляжи, не подходить к окнам и не оставаться на открытом пространстве возле моря.

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