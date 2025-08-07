Угрозу атаки безэкипажных катеров объявили в российском городе

Кравченко: В Новороссийске объявлена угроза применения безэкипажных катеров

Жителей Новороссийска срочно призвали покинуть набережную и пляжи из-за угрозы применения безэкипажных катеров (БЭК). Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале мэра города Андрей Кравченко.

«Уважаемые новороссийцы! При включении сирен – сигнала "Внимание всем", жителям первой береговой линии», — написал Кравченко.

Горожан, сидящих дома, призвали не подходить к окнам. Новороссийцев призвали оставаться в комнатах, окна которой не выходят на море или находиться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Также не рекомендуется не оставаться на открытом пространстве возле моря.

Когда ситуация вновь станет безопасной, сигнал сразу будет отменен, подытожил градоначальник.

Как сообщалось 6 августа, Черноморский флот отразил атаку украинских морских беспилотников. Минобороны рапортовало об уничтожении двух вражеских безэкипажных катеров в юго-западной части Черного моря.