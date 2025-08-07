Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:45, 7 августа 2025Россия

Угрозу атаки безэкипажных катеров объявили в российском городе

Кравченко: В Новороссийске объявлена угроза применения безэкипажных катеров
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Serguei Fomine / Russian Look / Global Look Press

Жителей Новороссийска срочно призвали покинуть набережную и пляжи из-за угрозы применения безэкипажных катеров (БЭК). Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале мэра города Андрей Кравченко.

«Уважаемые новороссийцы! При включении сирен – сигнала "Внимание всем", жителям первой береговой линии», — написал Кравченко.

Горожан, сидящих дома, призвали не подходить к окнам. Новороссийцев призвали оставаться в комнатах, окна которой не выходят на море или находиться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Также не рекомендуется не оставаться на открытом пространстве возле моря.

Когда ситуация вновь станет безопасной, сигнал сразу будет отменен, подытожил градоначальник.

Как сообщалось 6 августа, Черноморский флот отразил атаку украинских морских беспилотников. Минобороны рапортовало об уничтожении двух вражеских безэкипажных катеров в юго-западной части Черного моря.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Есть все шансы». Трамп заявил, что его встреча с Путиным может состояться очень скоро

    Угрозу атаки безэкипажных катеров объявили в российском городе

    Отбывающий 88-летний срок заключенный рассказал о тюремном быте

    Военкоры сообщили о массированном ударе по Днепропетровску

    Трамп пригрозил Ирану новыми ударами

    Россиянам рассказали о последствиях регулярных опозданий на работу

    В США задержали военного якобы за попытку передачи данных России

    Замначальника отдела полиции снял видео у девушки под юбкой и попался

    Кричавшую от боли известную актрису госпитализировали

    В Британии назвали отличие Зеленского от Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости