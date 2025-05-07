В России заявили о самой массовой атаке ВСУ с начала СВО. По регионам ударили почти полтысячи дронов и ракет

ВСУ с вечера 6 мая запустили по территории РФ 447 дронов и ракет

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России почти полтысячи дальнобойных дронов и ракет. Под удар попали Костромская, Ярославская, Московская, Воронежская, Тульская, Смоленская области и Мордовия. После налета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в южной части города Неи Костромской области началась эвакуация.

По данным администрации региона, в районе сохраняется воздушная опасность. В связи с этим оперативный штаб принял решение об организованном перемещении местных жителей. Их должны разместить в помещениях нейского подразделения Костромского автотранспортного колледжа.

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Тем людям, у которых есть транспорт, власти рекомендовали покинуть опасную зону самостоятельно и по возможности переехать к знакомым или родственникам в северную часть города. Для тех, у кого нет личного авто, будут организованы пункты сбора для эвакуации.

Известно, что в Нее сейчас проживает около 8000 человек.

На территории Неи могут находиться фрагменты дронов

Утром в среду, 7 мая, губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил о попытке украинских войск атаковать регион.

Сегодня утром на территории Нейского района Костромской области отражена атака украинского беспилотника. Разрушений и пострадавших нет Сергей Ситников губернатор Костромской области

Ситников предупредил, что на территории области могут находиться фрагменты БПЛА, которые важны для следствия. В связи с этим он призвал местных жителей в случае обнаружения частей дронов незамедлительно сообщить об их местонахождении по номеру 112, а также отойти на безопасное расстояние.

В России заявили о самой массовой атаке ВСУ с начала спецоперации

В преддверии Дня Победы и объявленного президентом России Владимиром Путиным перемирия украинская армия вторые сутки не прекращает наносить удары по территории России.

Вечером 6 мая Министерство обороны России отчиталось об уничтожении 57 беспилотников. 31 дрон сбили над Брянской областью, 14 — над Курской, 7 — над Орловской, по 2 над Калужской и Рязанской, еще 1 над Крымом.

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Военблогер, ведущий Telegram-канала «Воевода Вещает» заявил, что с вечера 6 мая и за ночь 7 мая ВСУ задействовали 447 летательных аппаратов и снарядов (официально эти данные не подтверждены) для ударов по российской территории.

Блогер назвал эту атаку самой массовой с начала СВО. Он также выразил мнение, что имеющиеся у Киева мощности не позволяют осуществить такую масштабную атаку в одночасье. В связи с этим автор канала предположил, что ВСУ готовились и копили силы для удара. «Скорее всего, массовые атаки продолжатся все выходные», — добавил он.