Военблогер заявил о запуске ВСУ по России почти полтысячи ракет и дронов за сутки

Военблогер заявил, что ВСУ запустили по России 447 БПЛА и ракет с вечера 6 мая

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России почти полтысячи дальнобойных беспилотных летательных аппаратов и ракет. Об этом заявил военблогер «Воевода Вещает» в Telegram.

Автор поста назвал атаку самой массовой с начала специальной военной операции. По его данным, с вечера 6 мая и за ночь 7 мая ВСУ задействовали 447 летательных аппаратов и снарядов. Официально эти данные не подтверждены.

Блогер также выразил мнение, что имеющиеся у Украины мощности не позволяют осуществить такую масштабную атаку в одночасье. Он считает, что ВСУ готовились и копили силы для удара. «Скорее всего, массовые атаки продолжатся все выходные», — предположил владелец канала.

Ранее Минобороны России отчиталось, что вечером 6 мая российские средства противовоздушной обороны уничтожили 57 беспилотников. 31 дрон сбили над Брянской областью, 14 — над Курской, 7 — над Орловской, по два над Калужской и Рязанской, еще 1 — над Крымом.

Украина с вечера 6 мая предпринимает попытки ударов по российским регионам при помощи беспилотников. Минувшей ночью под удар со стороны ВСУ попали Ярославская, Тульская, Московская, Воронежская, Костромская, Брянская и Смоленская области, а также Мордовия. В Подмосковье взрывы звучали в районе аэродрома Кубинка, НИИ в Красноармейске, а также в Щелкове и соседнем наукограде Фрязино. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, за ночь над Московским регионом сбили 14 беспилотников.