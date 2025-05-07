Налет дронов на Россию идет вторые сутки, на подлете к Москве сбили 17 БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в преддверии Дня Победы и объявленного президентом России Владимиром Путиным перемирия в зоне проведения специальной военной операции (СВО) вторые сутки не прекращают наносить удары беспилотниками по территории России, в том числе по Московской области. Только за вечер 6 мая над 11 регионами России сбили 57 дронов, впоследствии атаки не прекращались. Из-за угрозы атаки беспилотников более чем в 30 российских городах отключали мобильный интернет. «Лента.ру» подготовила хронологию массового налета дронов ВСУ с вечера вторника, 6 мая, по регионам России.

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Хронология атак ВСУ

С вечера 6 мая ВСУ продолжили предпринимать попытки атак на Москву . Всего в период с 17:38 по 3:55 следующего дня в Московском регионе было сбито 17 летательных аппаратов.

. Всего в период с 17:38 по 3:55 следующего дня в Московском регионе было сбито 17 летательных аппаратов. В районе 22:30 появились кадры пролета беспилотника над подмосковным Раменским . В близлежащем аэропорту Жуковский тогда ввели план «Ковер».

. В близлежащем аэропорту Жуковский тогда ввели план «Ковер». Одновременно с этим сирена ракетной опасности прозвучала в Новороссийске Краснодарского края, воздушную тревогу также объявили в Севастополе. Согласно неофициальным данным, ВСУ пытались атаковать Крым ракетами «Нептун».

Согласно неофициальным данным, ВСУ пытались атаковать Крым ракетами «Нептун». В это же время жители подмосковного Щелкова и соседнего с ним наукограда Фрязино сообщили о звуках взрывов . В сети появились кадры, где от громкого звука на припаркованных автомобилях срабатывает сигнализация.

. В сети появились кадры, где от громкого звука на припаркованных автомобилях срабатывает сигнализация. Спустя несколько часов взрывы прозвучали в районе аэродрома Кубинка Одинцовского городского округа Подмосковья — о них жители сообщили около часа ночи. Местные засняли кадры со звуками пролета дрона и взрыва, а также момент уничтожения одного из летательных аппаратов.

Местные засняли кадры со звуками пролета дрона и взрыва, а также момент уничтожения одного из летательных аппаратов. Одновременно с этим прекращает прием и выпуск воздушных судов столичный аэропорт Шереметьево. Впоследствии аналогичные меры приняли в аэропорту Внуково, ограничения отменили только спустя три часа — в 4:07 по московскому времени.

Впоследствии аналогичные меры приняли в аэропорту Внуково, ограничения отменили только спустя три часа — в 4:07 по московскому времени. Около четырех часов утра о работе систем ПВО сообщили жители подмосковного Красноармейска, громкие звуки прозвучали в районе местного НИИ . В сети опубликовали кадры со звуком мощного взрыва.

. В сети опубликовали кадры со звуком мощного взрыва. С вечера 6 мая в Подмосковье начали отключаться банкоматы . Из-за проблем с интернетом в некоторых магазинах также перестали работать терминалы — оплатить покупки можно было только наличными.

. Из-за проблем с интернетом в некоторых магазинах также перестали работать терминалы — оплатить покупки можно было только наличными. Помимо Москвы и области, ВСУ пытались атаковать и другие регионы России. Под удар попали Ярославская, Тульская, Воронежская, Костромская и Смоленская области. Там в результате попыток ударов разрушений и пострадавших не зафиксировали.

Под удар попали Ярославская, Тульская, Воронежская, Костромская и Смоленская области. Там в результате попыток ударов разрушений и пострадавших не зафиксировали. Летательные аппараты также сбили в Мордовии — там начались два пожара. На опубликованных видео из атакованного региона слышно работу сирен, а также видно дым от пожара. В Саранске после атаки беспилотников отменили занятия в школах, детсадах и вузах.

На опубликованных видео из атакованного региона слышно работу сирен, а также видно дым от пожара. В Саранске после атаки беспилотников отменили занятия в школах, детсадах и вузах. В 8 часов утра власти Сергиева Посада сообщили об уничтожении двух беспилотников . Глава городского округа Оксана Ероханова заявила, что ночью Подмосковье подверглось массированной атаке летательных аппаратов.

. Глава городского округа Оксана Ероханова заявила, что ночью Подмосковье подверглось массированной атаке летательных аппаратов. В это же время стало известно, что в Брянской области за ночь перехватили 140 воздушных целей, в том числе одну крылатую ракету. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что в отражении мощнейшей атаки на регион участвовали подразделения ПВО Минобороны России, а также брянского подразделения Росгвардии и отряда «БАРС-Брянск».

Губернатор Александр Богомаз сообщил, что в отражении мощнейшей атаки на регион участвовали подразделения ПВО Минобороны России, а также брянского подразделения Росгвардии и отряда «БАРС-Брянск». Около 10 часов утра в Орловской области впервые за месяц объявили ракетную опасность. Об угрозе ракетного удара также предупредили жителей Липецкой области. В обоих регионах власти пока не сообщали о попытках атак ВСУ.

Фото: Виталий Невар / ТАСС

ВСУ третий день также пытаются прорвать границу Курской области

Ситуация на границе Курской области, которую в конце апреля полностью освободила армия России, обострилась утром 5 мая. Тогда сообщалось, что бронегруппы ВСУ пошли в атаку в направлении населенных пунктов Новый Путь и Теткино, попытку прорыва допустить не удалось. На следующий день, 6 мая, появились данные о подступлении к границе грузовых колонн противника, а также о новых атаках пехоты. Утром 7 мая ВСУ начали новую волну наступления на Курскую область.

Согласно последним данным, группы ВСУ смогли проникнуть в курское Теткино, однако, по утверждению военкора Семена Пегова, населенный пункт уже практически зачищен от ВСУ. В Кремле вопрос о ситуации в приграничье переадресовали в Минобороны — ведомство ситуацию пока официально не комментировало.

Путин ранее объявил о перемирии в зоне СВО в честь Дня Победы. Из-за атак ВСУ оно может оказаться под угрозой срыва

Как заявляли в Кремле, по инициативе президента Владимира Путина Россия полностью прекратит боевые действия с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая. Перемирие станет вторым за месяц в зоне СВО — прошлое было объявлено в честь праздника Пасхи.

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Владимир Зеленский, в свою очередь, отверг предложение перемирия в честь Дня Победы и заявил, что для урегулирования конфликта приостановка боевых действий должна длиться 30 дней, потому что за трое суток «ни о чем договориться невозможно». ВСУ также, как утверждалось впоследствии, готовят серьезные провокации в Москве во время перемирия.

В ответ на это Путин, по неофициальным данным, мог поручить Минобороны выбрать цели для ракетного комплекса «Орешник» в Киеве

Официального подтверждения этой информации не поступало.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя отказ украинской стороны от прекращения огня, заявил, что в случае реальной провокации 9 мая никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая. В Кремле, в свою очередь, пообещали на провокации Украины в дни перемирия адекватный ответ.

В России из-за возможных провокаций со стороны ВСУ усилили меры безопасности, в некоторых городах отменили парады Победы и очные шествия «Бессмертного полка». Для обеспечения безопасности в Москве с 7 по 9 мая будут вводиться временные ограничения в работе транспорта и связи. Мобильные операторы и банки в этот же период также предупредили россиян о возможных перебоях со связью.