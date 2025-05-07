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01:18, 7 мая 2025РоссияЭксклюзив

В районе аэродрома Кубинка прозвучали взрывы

«Лента.ру»: В районе аэродрома Кубинка раздалось несколько взрывов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В Подмосковье в районе аэродрома Кубинка прозвучали взрывы. Об этом «Ленте.ру» сообщили очевидцы.

Отмечается, что первый взрыв прогремел примерно в 0:20, и далее в течение 15 минут были слышны еще три. Затем с 0:54 до 1:06 прозвучали еще несколько взрывов.

Также местные жители сообщили, что слышали звук стрельбы из стрелкового оружия.

Ранее 6 мая также сообщалось, что в районе аэродрома Кубинка прозвучали взрывы в небе. Аэродром Кубинка расположен в Одинцовском городском округе Подмосковья. На нем базируется пилотажные группы «Стрижи» и «Русские Витязи». Кроме того, авиабаза входит в состав военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот».

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