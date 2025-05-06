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18:48, 6 мая 2025РоссияЭксклюзив

В районе аэродрома Кубинка прозвучали взрывы в небе

«Лента.ру»: Жители Подмосковья услышали взрывы в районе аэродрома Кубинка
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Подмосковье в районе аэродрома Кубинка прозвучали взрывы в небе. Об этом «Ленте.ру» сообщили жители расположенного рядом поселка Новый Городок.

Первый взрыв прозвучал примерно 18:30 по московскому времени. Спустя несколько минут прогремел еще один.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин в 18:42 сообщил об уничтожении очередного беспилотника, летевшего в сторону столицы. Однако место поражения дрона он не уточнил.

Аэродром Кубинка расположен в Одинцовском городском округе Подмосковья. На нем базируется пилотажные группы «Стрижи» и «Русские Витязи». Кроме того, авиабаза входит в состав военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот».

Ранее в сети появилось видео с обломками беспилотника, сбитого над подмосковным городом Ногинском. На записи видно, что фрагменты дрона рухнули на парковку, заставленную машинами.

Вечером 6 мая ВСУ предприняли новую попытку атаки на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны уничтожили два дрона, направлявшихся в сторону города. До этого стало известно о поражении беспилотников в Ногинске и Щелкове. Кроме того, об угрозе воздушной атаки предупреждали жителей подмосковных Жуковского и Раменского.

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