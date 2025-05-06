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17:52, 6 мая 2025Россия

Обломки сбитого беспилотника на парковке в подмосковном городе сняли на видео

Shot опубликовал видео с обломками сбитого над Ногинском беспилотника
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео с обломками беспилотника, сбитого над подмосковным городом Ногинском. Ролик опубликовал Shot в Telegram.

На кадрах, снятых на заставленной машинами парковке, видно фрагменты, предположительно, дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). На асфальте рядом заметны следы копоти. Мужчина за кадром предупреждает оператора, что подходить к обломкам опасно из-за угрозы детонации.

По информации издания, еще один дрон средства противовоздушной обороны сбили в подмосковном Щелково. Журналисты также выяснили, что ВСУ могли использовать для атаки беспилотники кустарного производства типа «Лютый».

Ранее об угрозе воздушной атаки предупреждали жителей подмосковных Жуковского и Раменского.

Вечером 6 мая ВСУ предприняли новую попытку атаки на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны уничтожили два дрона, направлявшихся в сторону города. Данные о месте падения обломков и возможных последствиях на земле он не привел.

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