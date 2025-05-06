Жителей двух городов Московской области предупредили о воздушной опасности

В Жуковском и Раменском предупредили о воздушной опасности

Жителей двух городов Московской области предупредили о воздушной опасности. Речь идет о Жуковском и Раменском, сообщения опубликованы в официальных Telegram-каналах «Радар Жуковский» и «Радар Раменское», созданных администрацией для оповещения населения.

В городах ввели режим «Внимание по БПЛА». Население призвали укрыться в зданиях, отойти подальше от окон, переместившись по возможности в центральную часть здания или подвальное помещение.

Тем, кто находится на улице, рекомендовали избегать открытой местности, зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

«Просим сохранять спокойствие и ожидать более полной информации», — говорится в одном из сообщений.

Ранее администрация подмосковной Каширы заявила о попытках ударов украинских дронов, призвав жителей оставаться дома и не подходить к окнам.