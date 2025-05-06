Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:06, 6 мая 2025Россия

Жителей двух городов Московской области предупредили о воздушной опасности

В Жуковском и Раменском предупредили о воздушной опасности
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Жителей двух городов Московской области предупредили о воздушной опасности. Речь идет о Жуковском и Раменском, сообщения опубликованы в официальных Telegram-каналах «Радар Жуковский» и «Радар Раменское», созданных администрацией для оповещения населения.

В городах ввели режим «Внимание по БПЛА». Население призвали укрыться в зданиях, отойти подальше от окон, переместившись по возможности в центральную часть здания или подвальное помещение.

Тем, кто находится на улице, рекомендовали избегать открытой местности, зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

«Просим сохранять спокойствие и ожидать более полной информации», — говорится в одном из сообщений.

Ранее администрация подмосковной Каширы заявила о попытках ударов украинских дронов, призвав жителей оставаться дома и не подходить к окнам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Собянин рассказал об уничтожении летящих на Москву беспилотников

    Телеведущая едва не расплакалась во время чтения письма от ветерана

    В сети появились фото состарившегося злодея из «Робокопа»

    В России предсказали отношения с Германией после избрания Мерца

    Обломки сбитого беспилотника на парковке в подмосковном городе сняли на видео

    Путин поговорил с Нетаньяху

    Официальный курс доллара опустился ниже 81 рубля

    Мерц бросился целовать женщин после избрания канцлером Германии

    Производитель «Ланцетов» модернизировал дрон Z-16

    Старейшая в России женщина назвала секрет долголетия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости