Власти подмосковного города заявили о попытках атак украинских БПЛА

Администрация городского округа Кашира заявила о попытках атак украинских БПЛА

Администрация городского округа Кашира в Подмосковье заявила о попытках атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале горокруга.

«Уважаемые жители округа! Украиной предпринимается очередная попытка атаки беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Власти призвали граждан оставаться дома, а также не подходить к окнам.

С 21:00 5 мая до 4:00 6 мая системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 105 беспилотников ВСУ над 11 регионами. 19 дронов были уничтожены над Московским регионом. В свою очередь сенатор Совфеда Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» заявил, что попыткой атаковать Москву Владимир Зеленский подтвердил свою недоговороспособность.