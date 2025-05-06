Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:55, 6 мая 2025Россия

Власти подмосковного города заявили о попытках атак украинских БПЛА

Администрация городского округа Кашира заявила о попытках атак украинских БПЛА
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Администрация городского округа Кашира в Подмосковье заявила о попытках атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале горокруга.

«Уважаемые жители округа! Украиной предпринимается очередная попытка атаки беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Власти призвали граждан оставаться дома, а также не подходить к окнам.

С 21:00 5 мая до 4:00 6 мая системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 105 беспилотников ВСУ над 11 регионами. 19 дронов были уничтожены над Московским регионом. В свою очередь сенатор Совфеда Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» заявил, что попыткой атаковать Москву Владимир Зеленский подтвердил свою недоговороспособность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хороший день для Германии». Мерцу не хватило голосов для избрания канцлером. Что он может сделать, чтобы возглавить ФРГ?

    В России появился в продаже уникальный гаджет

    В России усомнились в заявлениях Украины о деталях ресурсной сделки с США

    «Большой риск самим попасть в западню». В России заявили, что грузовые колонны ВСУ подступают к Курской области

    В Кремле рассказали о ситуации с продлением требований по продаже валютной выручки

    Раскрыто возможное местоположение спецназа КНДР после освобождения Курской области

    Три страны НАТО начали готовиться к эвакуации населения

    Вынесенный иностранцу приговор за попытку поджечь российский военкомат вступил в силу

    Потерявшей при пожаре трех детей россиянке вынесли приговор

    Власти подмосковного города заявили о попытках атак украинских БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости