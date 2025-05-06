Сенатор Джабаров об атаке ВСУ на Москву: Киев подтвердил недоговороспособность

Режим президента Украины Владимира Зеленского подтвердил свою недоговороспособность, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на ночную попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать дронами Москву.

«Мы уже предупредили его, что мы объявляем перемирие в ближайшие дни: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11. [Президент США Дональд] Трамп также заявил, чтобы Зеленский не вздумал испортить эти праздничные дни. Если он не в состоянии прислушиваться к голосу руководителей других государств, которые понимают, насколько это важный праздник для России, для российского народа, для многих других стран, которые направят сюда своих руководителей на праздничное мероприятие, значит, будет ответ, который получит Зеленский», — сообщил Джабаров.

Сенатор заметил, что любому терпению приходит конец. По его словам, если Москва придет к этой точке, то Украина получит ответный удар.

Я надеюсь, что все-таки здравый смысл в голове Зеленского и его сподвижников возобладает, и они прекратят заниматься обстрелом российских городов и тем более столицы в преддверии праздничных мероприятий, при подготовке этих мероприятий. Это не только аморально, это просто преступно Владимир Джабаров первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки на Москву при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он уточнил, что дроны летели с разных направлений. Налеты проходили несколькими волнами.

В общей сложности силы ПВО уничтожили 19 украинских дронов, пытавшихся прорваться к Москве. Известно, что обломки одного беспилотника упали в районе Каширского шоссе.

