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07:42, 6 мая 2025Россия

Украина за ночь выпустила по России свыше сотни беспилотников

Минобороны: Силы ПВО сбили 105 беспилотников над 11 регионами России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В ночь на вторник, 6 мая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России свыше сотни беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 105 беспилотников над 11 регионами России. Попытки атаки были предприняты в период с 21:00 5 мая до 4:00 6 мая, больше всего дронов — 32 — перехватили над Брянской областью.

Еще 22 летательных аппарата перехватили над Воронежской областью, 19 — над Московским регионом, 10 — над Пензенской областью, 9 — над Калужской областью, 6 — над Белгородской областью. Еще по два беспилотника сбили над Липецкой и Самарской областью, по одному — над Владимирской, Курской и Ростовской областями.

Вечером 5 мая силы ПВО сбили 9 беспилотников над Белгородской и Курской областями. Попытки атаки были предприняты в период с 20:30 до 21:00 по московскому времени.

ЖЗЛ
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