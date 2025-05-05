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21:57, 5 мая 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности атаки на российские регионы

МО: Над Курской и Белгородской областями уничтожены девять беспилотников ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили девять украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

По данным ведомства, попытки атак были предприняты в период с 20:30 до 21:00 по московскому времени. Уточняется, что пять дронов перехватили над Курской областью, четыре — над Белгородской. Все сбитые дроны принадлежат к самолетному типу.

Ранее об атаке на российские регионы писал Telegram-канал Mash. Сообщалось, что под удар попали Воронежская, Ростовская и Белгородская области.

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