ВСУ ударили сразу по трем российским регионам

Mash: ВСУ атаковали дронами Воронежскую, Ростовскую и Белгородскую области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу три российских региона с помощью беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, под удар попали Воронежская, Ростовская и Белгородская области. По словам местных жителей, в Валуйском районе были слышны взрывы.

«В Белгородской, Воронежской, Брянской и Курской областях, где замечены украинские дроны R-15 (дальность до 700 км), могут быть сброшены мины "лепестки"», — пишет Mash.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее стало известно об уничтожении летевших на столицу беспилотников. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в городском округе Подольск было ликвидировано четыре дрона.