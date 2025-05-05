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02:42, 5 мая 2025Россия

Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников

Собянин: Силами ПВО ликвидированы четыре летевших к Москве БПЛА
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В городском округе Подольск ликвидировали четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале, беспилотники летели на столицу России.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Как уточнил Собянин, сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что над Воронежем прогремело несколько взрывов. Предположительно, российские системы противовоздушной обороны работали по БПЛА Вооруженных сил Украины.

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