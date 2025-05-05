Над российским городом прогремело несколько взрывов

Над Воронежем прогремело несколько взрывов

Несколько взрывов прогремело в небе над Воронежем. Как сообщает Telegram-канал Mash, по предварительным данным, российские системы противовоздушной обороны работают по беспилотникам (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Со слов местных, все началось около 01:30. В небе было видно яркие вспышки, в квартирах недалеко от места уничтожения беспилотника задрожали окна», — уточняется в сообщении.

Кроме того, по свидетельствам некоторых очевидцев, на окраине города был слышен гул мотора, похожий на дрон. В регионе действует предупреждение об угрозе атаки БПЛА.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по храму и шести населенным пунктам Белгородской области.