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19:53, 4 мая 2025Россия

ВСУ ударили по храму и шести населенным пунктам в российском регионе

Гладков: ВСУ ударили по храму и шести населенным пунктам Белгородской области
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) по храму Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Поступила информация об очередной варварской атаке ВСУ на церковь. От удара дрона поврежден купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори», — написал Гладков.

Кроме того, губернатор сообщил о серии ударов ВСУ по населенным пунктам Белгородской области. Так, в селе Новая Деревня Белгородского района украинский дрон атаковал спецтехнику, в результате чего у машины поврежден прицеп. В поселке Малиновка беспилотник ВСУ пробил крышу частного дома. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа БПЛА ударил по социальному объекту и повредил одно из помещений.

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«В Борисовском районе в селе Новоалександровка вследствие атаки беспилотника выбито лобовое стекло легкового автомобиля и осколками посечен забор частного домовладения. Село Стригуны дважды атаковано дронами. От удара одного дрона повреждено остекление объекта торговли, от второй атаки осколками посечены легковой автомобиль и трактор», — заявил Гладков. Он добавил, что по предварительной информации пострадавших в результате атак ВСУ нет. Последствия ударов уточняются.

Ранее представитель Белгородской и Старооскольской епархии Федор Клюйко заявил, что из-за атак ВСУ в регионе пострадали 20 храмов. Некоторые из них уже были восстановлены.

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