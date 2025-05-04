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09:55, 4 мая 2025Россия

Из-за атак ВСУ пострадали 20 храмов в российском регионе

В Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали 20 храмов, некоторые разрушены
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области пострадали 20 храмов, некоторые из них разрушены. Об этом РИА Новости рассказал представитель Белгородской и Старооскольской епархии Федор Клюйко.

«Есть храмы разрушенные и есть храмы, пострадавшие от обстрелов, где-то уже восстановленные. Например, в Прохоровке в храм прилетел беспилотник, его восстановили за месяц, все сделали», — добавил Клюйко.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что храм Новый Иерусалим, уничтоженный в результате удара ВСУ, не только восстановят, но и расширят его площадь. Губернатор рассказал, что до 9 мая планируется провести совещание, создать попечительский совет и разработать план.

Украинская армия ударила беспилотниками по храмовому комплексу Новый Иерусалим в Белгородской области в четверг, 24 апреля. В результате пожара деревянный храмовый комплекс полностью сгорел.

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