Из-за атак ВСУ пострадали 20 храмов в российском регионе

Из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области пострадали 20 храмов, некоторые из них разрушены. Об этом РИА Новости рассказал представитель Белгородской и Старооскольской епархии Федор Клюйко.
«Есть храмы разрушенные и есть храмы, пострадавшие от обстрелов, где-то уже восстановленные. Например, в Прохоровке в храм прилетел беспилотник, его восстановили за месяц, все сделали», — добавил Клюйко.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что храм Новый Иерусалим, уничтоженный в результате удара ВСУ, не только восстановят, но и расширят его площадь. Губернатор рассказал, что до 9 мая планируется провести совещание, создать попечительский совет и разработать план.
Украинская армия ударила беспилотниками по храмовому комплексу Новый Иерусалим в Белгородской области в четверг, 24 апреля. В результате пожара деревянный храмовый комплекс полностью сгорел.