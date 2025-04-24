Храм Новый Иерусалим полностью сгорел после атаки БПЛА

Храм Новый Иерусалим полностью сгорел после атаки беспилотников ВСУ

Деревянный храмовый комплекс Новый Иерусалим в Белгородской области полностью сгорел после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что ВСУ не давали спасателям тушить постройку, постоянно атакуя его беспилотниками. По предварительным данным, пострадавших нет.

В ночь на 24 апреля украинские беспилотники атаковали несколько российских регионов. Одним из них стала Воронежская область — над ней сбили около десятка летательных аппаратов.

6 апреля сообщалось, что Вооруженные силы Украины превратили храм Архангела Михаила, расположенный в курском приграничье, в опорный пункт, откуда запускали FPV-дроны.