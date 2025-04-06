ВСУ использовали храм в Курской области как опорный пункт

Минобороны: ВСУ превратили храм Архангела Михаила под Курском в опорный пункт

Вооруженные силы Украины (ВСУ) превратили храм Архангела Михаила, расположенный в курском приграничье, в опорный пункт, откуда запускали FPV-дроны. Об этом сообщает Минобороны России.

Как рассказал военным настоятель храма протоиерей Александр, украинские военные устроили напротив алтаря склад боеприпасов и похитили несколько древних икон.

«Храмы использовали в самом таком неблагоприятном намерении и направлении. [Но] все восстановится. Наше Отечество и все другие регионы, они с нами», — сказал священник.

Несколькими днями ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что российские военные освободили почти всю территорию приграничных районов Курской области от Вооруженных сил Украины. Операция по освобождению приграничья началась 8 марта.