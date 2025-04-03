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11:14, 3 апреля 2025Бывший СССР

ВС России почти полностью освободили курское приграничье от ВСУ

Российские войска почти полностью освободили курское приграничье от ВСУ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные освободили почти всю территорию приграничных районов Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает «Регнум».

Он рассказал, что операция по освобождению приграничья началась 8 марта. По его словам, российские военные благодаря скрытности смогли проникнуть глубоко в тыл ВСУ и вынудить украинские подразделения отступать. Полянский добавил, что оперативность действий российский военных не оставила украинским войскам времени на сокрытие улик своих преступлений. Он заключил, что сейчас почти вся территория снова находится под контролем России.

Ранее российские военнослужащие эвакуировали еще пять человек из села Гуево Курской области, оккупированного ВСУ. «Бойцы продолжают эвакуацию наших граждан. За сутки в безопасные районы эвакуированы пять человек», — сообщил источник в силовых структурах.

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