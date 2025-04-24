Российский регион атаковали беспилотники

Губернатор Гусев: Над Воронежской областью сбили около 10 беспилотников

Воронежская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили около десяти дронов в одном из районов области. Предварительно, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Губернатор уточнил, что в регионе сохраняется опасность атаки беспилотников.

Ранее четыре украинских дрона сбили над акваторией Черного моря. Еще один беспилотник перехватили над Курской областью.