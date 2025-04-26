Гладков рассказал о планах по восстановлению белгородского «Нового Иерусалима»

Гладков заявил о планах по расширению белгородского «Нового Иерусалима»

Храм Новый Иерусалим в Белгородкой области не только восстановят, но и расширят его площадь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Губернатор рассказал, что до 9 мая планируется провести совещание, создать попечительский совет и разработать план. По задумке схииеромонаха Феодора храмовый комплекс будет не только восстановлен, но и увеличен в площади и количестве объектов.

Глава Белгородской митрополии Владыка Иоанн благословил такое решение.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили беспилотниками по храмовому комплексу «Новый Иерусалим» в четверг, 24 апреля. В результате пожара деревянный храмовый комплекс полностью сгорел. Позднее Белгородская митрополия Русской православной церкви (РПЦ) сообщила, что восстановит храмовый комплекс.