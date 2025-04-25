В России пообещали восстановить сожженный храм «Новый Иерусалим»

Митрополия пообещала восстановить сожженный БПЛА ВСУ «Новый Иерусалим»

Белгородская митрополия Русской православной церкви (РПЦ) восстановит храмовый комплекс «Новый Иерусалим» в Белгородской области. Об этом сообщил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.

«Мы восстановим [комплекс], несмотря ни на что, все здания, которые были разрушены, сожжены», — сказал он в проповеди. Митрополит отметил, что комплекс находился в архиерейском подворье и состоял из деревянных строений, которые были построены «во образ Иерусалима, где находились и храм Гроба Господня, и Камень Помазания, и часовня Марии Магдалины, и храм Иоанна Предтечи». По его словам, в храм приезжали сотни паломников из разных концов России.

Храмовый комплекс расположен на Михеевской горе в селе Сухарево в Валуйском районе Белгородской области. Он основан в 2001 году и представляет собой репродукцию библейского Иерусалима.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили беспилотниками по храмовому комплексу «Новый Иерусалим» в четверг, 24 апреля. В результате пожара деревянный храмовый комплекс полностью сгорел.