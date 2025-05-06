Собянин рассказал об уничтожении летящих на Москву беспилотников

Сергей Собянин сообщил о ликвидации двух беспилотников, направлявшихся к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отражении атаки двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направлявшихся на российскую столицу. Об этом он сообщил во вторник, 6 мая, в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, дроны были уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России. Сейчас на месте падения обломков работают экстренные службы.

Утром в этот же день Собянин рассказал об отражении ночной атаки беспилотников, летевших в сторону Москвы. По его словам, были сбиты в общей сложности 19 БПЛА. Обломки одного из них упали на Каширском шоссе.

Всего, по данным Минобороны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь 6 мая выпустили по России свыше сотни дронов. Их сбили над 11 регионами страны. В частности, над Воронежской, Пензенской, Самарской, Владимирской, Калужской областями.

