Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:43, 6 мая 2025Россия

Собянин рассказал об уничтожении летящих на Москву беспилотников

Сергей Собянин сообщил о ликвидации двух беспилотников, направлявшихся к Москве
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отражении атаки двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направлявшихся на российскую столицу. Об этом он сообщил во вторник, 6 мая, в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, дроны были уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России. Сейчас на месте падения обломков работают экстренные службы.

Утром в этот же день Собянин рассказал об отражении ночной атаки беспилотников, летевших в сторону Москвы. По его словам, были сбиты в общей сложности 19 БПЛА. Обломки одного из них упали на Каширском шоссе.

Всего, по данным Минобороны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь 6 мая выпустили по России свыше сотни дронов. Их сбили над 11 регионами страны. В частности, над Воронежской, Пензенской, Самарской, Владимирской, Калужской областями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Собянин рассказал об уничтожении летящих на Москву беспилотников

    Телеведущая едва не расплакалась во время чтения письма от ветерана

    В сети появились фото состарившегося злодея из «Робокопа»

    В России предсказали отношения с Германией после избрания Мерца

    Обломки сбитого беспилотника на парковке в подмосковном городе сняли на видео

    Путин поговорил с Нетаньяху

    Официальный курс доллара опустился ниже 81 рубля

    Мерц бросился целовать женщин после избрания канцлером Германии

    Производитель «Ланцетов» модернизировал дрон Z-16

    Старейшая в России женщина назвала секрет долголетия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости