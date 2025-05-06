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08:05, 6 мая 2025Россия

Над промышленными предприятиями российского города сбили беспилотники

Самарский губернатор Федорищев: Над предприятиями Новокуйбышевска сбили три БПЛА
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В Самарской области над предприятиями Новокуйбышевска сбили беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Федорищев в Telegram-канале.

«Сегодня рано утром в небе над промышленными предприятиями Новокуйбышевска были сбиты три вражеских БПЛА», — написал губернатор.

По его информации, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Других данных о ситуации губернатор не привел.

По данным Минобороны, за ночь над 11 регионами России силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 105 беспилотников. Под удар, помимо Самарской области, попала Брянская, Воронежская, Пензенская, Калужская, Белгородская, Липецкая, Владимирская, Курская и Ростовская области, а также Московский регион.

ЖЗЛ
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