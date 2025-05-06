Над Воронежской областью сбили 18 беспилотников

Гусев: Средства ПВО сбили не менее 18 беспилотников над Воронежской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили по меньшей мере 18 беспилотников над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Дроны были перехвачены в шести муниципалитетах региона. Предварительно, никто не пострадал. Однако, как уточнил глава области, не обошлось без повреждений.

Так, в результате падения дронов были повреждены окна в нежилом здании и кровля, хозяйственные постройки и автомобиль. Помимо этого, в парке загорелась детская площадка.

«На всех объектах уже работают оперативные службы. В максимально возможные сроки приступим к восстановлению поврежденного имущества», — проинформировал Гусев.

Он добавил, что в регионе сохраняется опасность атаки беспилотников.

Ранее стало известно о перехвате десяти дронов над Пензенской областью. В ночь на вторник, 6 мая, украинские беспилотники также пытались прорваться к Москве. На подлете к городу сбили 19 дронов.