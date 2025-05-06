Собянин сообщил о еще десяти летевших к Москве БПЛА

Собянин: ПВО сбили еще 10 БПЛА, летевших к Москве с разных направлений

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ сбили еще десять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он уточни, что дроны направлялись к Москве с разных направлений. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб прибыли на места ЧП.

В общей сложности на данный момент силы ПВО уничтожили уже 19 дронов Вооруженных сил Украины, пытавшихся прорваться к Москве. Известно, что обломки одного беспилотника упали в районе Каширского шоссе.