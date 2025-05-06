Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:35, 6 мая 2025Россия

Собянин сообщил о работе экстренных служб на месте падения обломков БПЛА

Собянин: Экстренные службы работают на месте падения обломков БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

На месте падения обломков одного из беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Каширском шоссе в Москве работают экстренные службы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

По его словам, принимаются все необходимые меры. По предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших нет в результате инцидента нет.

Ранее Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России отразили атаку беспилотников, летевших на Москву. Было уничтожено пять дронов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина эвакуирует мирных жителей у курской границы и готовится к тяжелым боям. Что станет целью нового наступления ВСУ?

    В московских аэропортах ввели ограничения на полеты

    Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших к Москве БПЛА

    В США раскрыли виновных в начале конфликта на Украине

    46-летняя Николь Шерзингер показала новые фото в бикини

    В России раскритиковали реакцию Трампа на предложение Путина

    Глава Глушково извинился за пост о принудительной эвакуации

    Желающим посетить Киев 9 мая словакам напомнили о бандеровцах

    Шойгу заявил о запуске НАТО программы по приготовлению к конфликту с Россией

    Принц Гарри дал новое скандальное интервью. Он предрек смерть короля, намекнул на расправу с Дианой и заявил о покушении на себя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости