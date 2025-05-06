Собянин сообщил о работе экстренных служб на месте падения обломков БПЛА

Собянин: Экстренные службы работают на месте падения обломков БПЛА

На месте падения обломков одного из беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Каширском шоссе в Москве работают экстренные службы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

По его словам, принимаются все необходимые меры. По предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших нет в результате инцидента нет.

Ранее Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России отразили атаку беспилотников, летевших на Москву. Было уничтожено пять дронов.