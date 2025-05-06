Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших к Москве БПЛА

Собянин: Силами ПВО сбиты пять летевших к Москве БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России отразили атаку беспилотников, летевших на Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Было уничтожено пять дронов Вооруженных сил Украины. На места падения обломков прибыли специалисты экстренных служб.

4 апреля Собянин заявлял, что ПВО отразили атаку беспилотного летательного аппарата в Подмосковье. Жители подмосковного Турово также сообщили, что слышали в небе звук летящего беспилотного летательного аппарата (БПЛА).