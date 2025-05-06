Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:20, 6 мая 2025Россия

Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших к Москве БПЛА

Собянин: Силами ПВО сбиты пять летевших к Москве БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России отразили атаку беспилотников, летевших на Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Было уничтожено пять дронов Вооруженных сил Украины. На места падения обломков прибыли специалисты экстренных служб.

4 апреля Собянин заявлял, что ПВО отразили атаку беспилотного летательного аппарата в Подмосковье. Жители подмосковного Турово также сообщили, что слышали в небе звук летящего беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина эвакуирует мирных жителей у курской границы и готовится к тяжелым боям. Что станет целью нового наступления ВСУ?

    В московских аэропортах ввели ограничения на полеты

    Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших к Москве БПЛА

    В США раскрыли виновных в начале конфликта на Украине

    46-летняя Николь Шерзингер показала новые фото в бикини

    В России раскритиковали реакцию Трампа на предложение Путина

    Глава Глушково извинился за пост о принудительной эвакуации

    Желающим посетить Киев 9 мая словакам напомнили о бандеровцах

    Шойгу заявил о запуске НАТО программы по приготовлению к конфликту с Россией

    Принц Гарри дал новое скандальное интервью. Он предрек смерть короля, намекнул на расправу с Дианой и заявил о покушении на себя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости