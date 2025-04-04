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02:31, 4 апреля 2025Россия

Беспилотник ВСУ попытался атаковать Москву. В трех столичных аэропортах введены ограничения в целях безопасности

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно приостановили работу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны отражена атака беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Силами ПВО Минобороны отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб

Сергей СобянинМэр Москвы

Жители подмосковного Турово сообщили, что слышали в небе БПЛА. Также в Одинцовском районе были слышны взрывы. По предварительным данным, там работает система ПВО. По данным Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» (внесен Минюстом в реестр иноагентов), жители Раменского и Жуковского сообщают о проблемах со связью.

Ограничения на полеты ввели в трех столичных аэропортах

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно не принимают и не отправляют авиарейсы, ограничения приняты «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет

Артем КоренякоПредставитель Росавиации

Внуково с 23:43 по московскому времени перестал принимать самолеты. В пресс-службе отметили, что меры ввели «по независящим от аэропорта причинам». В 1:11 Кореняко сообщил, что аэропорт открыт на выпуск самолетов, «вылет каждого рейса дополнительно согласовывается для обеспечения безопасности полетов».

ВСУ атаковали также другие регионы России

Вооруженные силы Украины атаковали Липецкую область. По словам местных жителей, в регионе произошло минимум шесть взрывов. Согласно предварительной информации, работает система противовоздушной обороны.

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Очевидцы, которые находились в это время в автомобилях, рассказали, что им пришлось выбежать из машин и спрятаться в подъездах жилых домов.

Глава российского региона Игорь Артамонов заявил, что в Липецке и Липецком Муниципальном округе экстренные службы проверяют информацию о падении обломков дрона. Он напомнил, что в случае обнаружения обломков БПЛА необходимо сообщить в экстренные службы. Также горожанам не следует приближаться к остаткам дронов и трогать их.

В Минобороны России сообщили, что система ПВО менее чем за час сбила 17 украинских беспилотников в Курской области. Попытка атаки была предпринята 3 апреля в период с 21:00 до 21:55 по московскому времени.

Также Вооруженные силы Украины ударили сразу по пяти населенным пунктам в Белгородской области.

В Шебекинском округе в селе Муром в результате прилета боеприпаса повреждена надворная постройка. В городе Шебекино на парковку одного из предприятий упал дрон — в здании выбиты окна, также осколками посечены два припаркованных легковых автомобиля

Вячеслав ГладковГубернатор Белгородской области

По словам губернатора , в селе Головчино дрон атаковал «Газель», в транспортном средстве оказались выбиты стекла, поврежден кузов и колеса. Еще в одном населенном пункте — хуторе Масычево — подверглось атаке дронов сельхозпредприятие.

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