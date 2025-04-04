Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА

Собянин: Система ПВО пресекла попытку атаки БПЛА на Москву

Силами ПВО Минобороны отражена атака беспилотного летательного аппарата (БПЛА), летевшего на Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков украинского беспилотника работают специалисты экстренных служб.

Ранее Вооруженные силы Украины ударили сразу по пяти населенным пунктам в Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в селе Головчино дрон атаковал «Газель», в транспортном средстве оказались выбиты стекла, поврежден кузов и колеса. Еще в одном населенном пункте — хуторе Масычево — подверглось атаке БПЛА сельхозпредприятие.