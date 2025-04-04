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00:43, 4 апреля 2025Россия

Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА

Собянин: Система ПВО пресекла попытку атаки БПЛА на Москву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Собянин

Сергей Собянин. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Силами ПВО Минобороны отражена атака беспилотного летательного аппарата (БПЛА), летевшего на Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков украинского беспилотника работают специалисты экстренных служб.

Ранее Вооруженные силы Украины ударили сразу по пяти населенным пунктам в Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в селе Головчино дрон атаковал «Газель», в транспортном средстве оказались выбиты стекла, поврежден кузов и колеса. Еще в одном населенном пункте — хуторе Масычево — подверглось атаке БПЛА сельхозпредприятие.

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