ВСУ ударили сразу по пяти населенным пунктам в российском регионе

Гладков сообщил об ударах ВСУ по пяти населенным пунктам в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили сразу по пяти населенным пунктам в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В Шебекинском округе в селе Муром в результате прилета боеприпаса повреждена надворная постройка. В городе Шебекино на парковку одного из предприятий упал дрон — в здании выбиты окна, также осколками посечены два припаркованных легковых автомобиля», — написал чиновник.

По его словам, в селе Головчино дрон атаковал «Газель», в транспортном средстве оказались выбиты стекла, поврежден кузов и колеса. Еще в одном населенном пункте — хуторе Масычево — подверглось атаке БПЛА сельхозпредприятие.

Гладков добавил, что в поселке Малиновка Белгородского района еще один беспилотник ударил по частному дому.

В этот же день Вячеслав Гладков заявил, что все жители села Графовка Краснояружского района выехали в безопасные места. По его словам, есть люди, которые при попытке эвакуации получили несовместимые с жизнью травмы.