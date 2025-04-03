Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:12, 3 апреля 2025Россия

ВСУ ударили сразу по пяти населенным пунктам в российском регионе

Гладков сообщил об ударах ВСУ по пяти населенным пунктам в Белгородской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили сразу по пяти населенным пунктам в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В Шебекинском округе в селе Муром в результате прилета боеприпаса повреждена надворная постройка. В городе Шебекино на парковку одного из предприятий упал дрон — в здании выбиты окна, также осколками посечены два припаркованных легковых автомобиля», — написал чиновник.

Материалы по теме:
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь» В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь»В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
24 июля 2024
«Впереди достаточно большие города» Как будет проходить СВО в 2025 году и где развернутся самые ожесточенные бои?
«Впереди достаточно большие города»Как будет проходить СВО в 2025 году и где развернутся самые ожесточенные бои?
11 января 2025
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО. Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО.Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
19 июня 2024

По его словам, в селе Головчино дрон атаковал «Газель», в транспортном средстве оказались выбиты стекла, поврежден кузов и колеса. Еще в одном населенном пункте — хуторе Масычево — подверглось атаке БПЛА сельхозпредприятие.

Гладков добавил, что в поселке Малиновка Белгородского района еще один беспилотник ударил по частному дому.

В этот же день Вячеслав Гладков заявил, что все жители села Графовка Краснояружского района выехали в безопасные места. По его словам, есть люди, которые при попытке эвакуации получили несовместимые с жизнью травмы.

    Обсудить
    Последние новости

    «Это будет единственный путь». Зеленский допустил компромисс по вопросу о бывших территориях Украины

    Хаос на борту круизного лайнера во время сильной качки попал на видео

    Невролог предупредил пожилых людей об изменениях сна

    150 тысяч тюльпанов зацвели в одном российском городе

    Европа захотела разместить у себя гиперзвуковое оружие дальнего радиуса

    Раскрыт способ заметить надвигающееся слабоумие

    ВСУ ударили сразу по пяти населенным пунктам в российском регионе

    В России отреагировали на слова Зеленского о компромиссе по бывшим территориям Украины

    Российская стюардесса Emirates оценила качество жизни в Дубае

    В США указали на единственный козырь Трампа в противостоянии с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше