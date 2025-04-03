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11:03, 3 апреля 2025Россия

Губернатор рассказал об эвакуации жителей белгородского села

Белгородский губернатор Гладков: Жители села Графовка выехали в безопасные места
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Все жители села Графовка Краснояружского района выехали в безопасные места. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Из села Графовка Краснояружского района вывезли последних жителей, которые, к сожалению, отказались выполнять рекомендации властей несколько недель назад, подвергая свои жизни риску, подвергая риску жизни других людей, которые затем несколько раз пытались их эвакуировать», — сообщил Гладков.

По его словам, есть те люди, которые при попытке эвакуации получили несовместимые с жизнью травмы. Как только ситуация улучшится, власти доведут это до жителей и разрешат вернуться в свои дома.

После начала боев с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Белгородской области, которые продолжаются с 18 марта, жителей Краснояружского района начали эвакуировать из своих домов. Как отмечал Гладков, обстановка остается сложной.

ЖЗЛ
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