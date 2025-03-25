Глава Белгородской области заявил о готовящейся эвакуации жителей одного района

Гладков заявил о вывозе людей из обстреливаемых территорий Белгородской области

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о готовящейся эвакуации жителей обстреливаемых территорий. Речь идет о Краснояружском районе, сообщил он в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что на совещании по вопросу усиления защиты населения обсуждались возможности вывоза людей из населенных пунктов вышеуказанного приграничного района. «Там, где это возможно», — пояснил он.

По словам Гладкова, во вторник, 25 марта, бойцы «БАРС-Белгород» уже забрали из села, находящегося вблизи границы, двоих жителей. Он также добавил, что даны поручения о вывозе из приграничья животных, в частности, крупного рогатого скота.

Ранее Гладков заявил, что минувшая ночь в Краснояружском районе Белгородской области прошла напряженно. На данный момент доступа в села района нет из-за прямой угрозы жизни жителей. «Военные занимаются выполнением боевых задач, ждем от них позитивных новостей о том, что противник отодвинут и мы можем возвращаться в родные села», — отмечал он.