Губернатор заявил о напряженной ночи в приграничном районе Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков: Ночь в Краснояружском районе прошла напряженно

Ночь в Краснояружском районе Белгородской области прошла напряженно, однако обстановка там существенно не изменилась. Об этом заявил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Сейчас обзвонил всех руководителей силовых структур, доложили о том, как прошла ночь: напряженно, но без изменений — ни в лучшую, ни в худшую сторону. Военные занимаются выполнением боевых задач, ждем от них позитивных новостей о том, что противник отодвинут и мы можем возвращаться в родные села», — сказал губернатор.

Он пообещал, что как только соответствующая информация поступит властям, они сразу доведут ее до жителей. Сейчас же, как подчеркнул Гладков, доступа в села района нет из-за прямой угрозы жизни жителей.

Днем ранее, 24 марта, Гладков также описывал ситуацию в районе как сложную. С 18 марта ВСУ пытаются проникнуть в Белгородскую область. Из-за боев в районе границы населенные пункты Краснояружского района начали патрулировать.