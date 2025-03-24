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07:41, 24 марта 2025Россия

Губернатор назвал сложной обстановку у границы Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков: Обстановка в Краснояружском районе сложная
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Обстановка в Краснояружском районе Белгородской области продолжат оставаться сложной. Об этом заявил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Возвращаться в свои дома, я сейчас обращаюсь к жителям Краснояружского района, которые временно покинули свои жилища, возвращаться пока нельзя. Нужно помнить о главном. Конечно, жалко хозяйство, но главное, что есть у человека, — его здоровье, его жизнь», — написал губернатор.

Он пообещал, что как только обстановка в приграничье изменится, об этом сообщат каждому жителю и помогут ему вернуться домой. С вопросами, которые возникают у жителей Краснояружского района, нужно обращаться в администрации по месту нахождения.

18 марта стало известно о попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область, впоследствии сообщалось о новых попытках атак ВСУ. В Минобороны России, комментируя ситуацию, объяснили, что Украина попыталась создать негативный фон перед переговорами президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Впоследствии населенные пункты Краснояружского района начали патрулировать из-за боев около границы. 23 марта сообщалось, что на границе с Белгородской областью уничтожена группа боевиков Русского добровольческого корпуса (РДК, признан в РФ террористической организацией) на 20 квадроциклах.

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