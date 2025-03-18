Стало известно об активизации ВСУ у Белгородской области

Военкор Пегов: ВСУ активизировались у границы с Белгородской областью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали свои силы в районе госграницы в Белгородской области. Об этом сообщает военкор Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo.

«Скорее всего, были задействованы часть сил ВСУ, отведенных из Курской области, граница с которой находится неподалеку. На данный момент известно о активной работе средств дальнего поражения с обеих сторон», — говорится в сообщении.

Кроме того, ВСУ, предварительно, задействовали тяжелую бронетехнику, в том числе машины разминирования. По последней информации, ВСУ не смогли добиться успеха в белгородском приграничье. Россия наносит противнику огневое поражение и не допускает каких-либо прорывов.

Как уточнил Telegram-канал «Два майора», с вечера 17 марта поступает информация об активности ВСУ в направлении Графовки. Противник, как сообщается, делал проходы в минных полях и скапливал живую силу.

В граничащих с Украиной Белгородской, Курской и Брянской областях действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС) и контртеррористической операции (КТО). Соответствующие меры были введены после вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года.