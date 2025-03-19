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20:42, 19 марта 2025Россия

Населенные пункты Белгородской области будут патрулировать из-за боев около границы

Гладков сообщил о патрулях в Краснояружском районе из-за боев около границы
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Населенный пункты Краснояружского района Белгородской области начнут патрулировать из-за боев около границы. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что в связи с напряженной обстановкой на границе региона было принято решение организовать круглосуточное дежурство сотрудников ГИБДД на дорогах. Данные меры нужны, чтобы не допустить въезда жителей на территорию района.

«Также организовываем совместное патрулирование населенных пунктов Краснояружского района органами полиции, Росгвардией, военной полицией, "Барс-Белгород" для обеспечения общественного порядка и сохранности личного имущества граждан», — сказал чиновник.

В этот же день военный корреспондент Александр Коц заявил, что российские войска активно работают против Вооруженных сил Украины на границе Белгородской области. Как рассказал военкор, в зоне боев российские вертолеты вылетают на удары один за другим. Также журналист опубликовал кадры, на которых операторы беспилотных летательных аппаратов наносят удары по технике ВСУ.

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