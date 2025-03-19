Военкор заявил об очень активной работе российских войск против ВСУ в Белгородской области

Военкор Коц: Против ВСУ на Белгородчине очень активно работает авиация

Российские войска активно работают против Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом заявил российский военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

Как рассказал военкор Коц, в зоне боев российские вертолеты вылетают на удары один за другим. Также журналист опубликовал кадры, на которых операторы беспилотных летательных аппаратов наносят удары по технике ВСУ. «На Белгородчине продолжаем бить хохла. Сегодня очень активно работает авиация», — написал в блоге журналист.

18 марта, сообщалось, что пехота ВСУ пошла в атаку на границе с Белгородской областью. По предварительным данным, Украина потеряла около 20 военнослужащих, четыре бронемашины и до трех танков Т-72.

Коц, объясняя смысл попытки прорыва ВСУ в Белгородскую область, предположил, что те хотят оттянуть время и построить оборону в Сумской области.