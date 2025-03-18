Военкор раскрыл данные о потерях ВСУ при попытке прорыва в Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ), по предварительным данным, потеряли около 20 военнослужащих при попытке прорыва в Белгородскую область. Такие данные привел военкор Юрий Котенок в Telegram-канале.
«По предварительным данным, в ходе попытки прорваться на территорию Белгородской области противник потерял четыре бронемашины и до трех танков Т-72», — говорится в сообщении.
Ранее военкор Александр Коц, объясняя смысл попытки прорыва ВСУ в Белгородскую область, сказал, что ВСУ хотят оттянуть время и построить оборону в Сумской области. В свою очередь, военблогер Юрий Подоляка счел такие действия попыткой растянуть российские подразделения.
Об активизации ВСУ на границе с Белгородской областью стало известно во вторник, 18 марта. Россия нанесла противнику огневое поражение и не допустила каких-либо прорывов, активность ВСУ была зафиксирована в районе Графовки. Сообщалось, что пехота противника пошла в атаку на границе с Белгородской областью.