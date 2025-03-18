Названа возможная цель попытки прорыва ВСУ в Белгородскую область

Блогер Подоляка: Атакой у Белгородской области ВСУ хотят растянуть войска РФ

Попытка подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться в Белгородскую область направлена на растягивание российских сил. Возможную цель атаки назвал в Telegram блогер Юрий Подоляка, освещающий события в регионе и ход специальной военной операции.

По оценке Подоляки, ВСУ бросили в бой до роты личного состава под прикрытием танков.

Блогер считает, что попытка захода в Белгородскую область позволит ВСУ избежать ударов по своим позициям. При этом он не исключил, что боестолкновение может быть разведкой перед более решительными действиями.

Подоляка исключил возможность прорыва ВСУ вглубь российской территории. «Это не август 2024-го. Сейчас здесь у нас крупные силы, которые в любом случае дадут врагу отпор», — пояснил он.

Утром 18 марта об активизации ВСУ на границе Краснояружского района сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.