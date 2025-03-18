Пехота ВСУ пошла в атаку на границе Белгородской области

«РВ»: ВСУ развивает атаку у границ Белгородской области

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) развивают атаку у границ Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По его данным, в атаку пошла украинская пехота. При этом бронегруппы ВСУ завязли в приграничной зоне, отмечает «РВ».

Активизация противника наблюдается у границы Краснояружского района области, поясняет канал. Силы, намеревающиеся совершить прорыв, командование ВСУ выдвинуло из Сумской области, указано в сообщении.

Атака началась около 8:00 мск, уточняет «РВ». При ее отражении был уничтожен танк ВСУ и две единицы прочей бронетехники. «Ситуация контролируемая», — подчеркивает канал.

Утром 18 марта об активизации ВСУ сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Он указал тот же участок, что и «РВ» — краснояружский район.