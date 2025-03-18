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08:38, 18 марта 2025Россия

Глава российского региона сообщил об активизации ВСУ

Гладков: ВСУ обстреливают Краснояружский район, обстановка сложная
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировались и наносят удары по Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Сложная обстановка. (...) Сейчас противник активно обстреливает Краснояружский район», — сказал он в видеообращении.

Других сведений об обстреле, в частности о возможных последствиях, губернатор не привел.

Ранее Гладков рассказал о состоянии мужчины, пострадавшего во время одной из предыдущих атак на регион. 18-летний россиянин получил минно-взрывную травму, ему оторвало руку.

ЖЗЛ
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