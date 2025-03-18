Глава российского региона сообщил об активизации ВСУ

Гладков: ВСУ обстреливают Краснояружский район, обстановка сложная

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировались и наносят удары по Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Сложная обстановка. (...) Сейчас противник активно обстреливает Краснояружский район», — сказал он в видеообращении.

Других сведений об обстреле, в частности о возможных последствиях, губернатор не привел.

Ранее Гладков рассказал о состоянии мужчины, пострадавшего во время одной из предыдущих атак на регион. 18-летний россиянин получил минно-взрывную травму, ему оторвало руку.