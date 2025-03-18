Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:38, 18 марта 2025Россия

Раскрыты подробности состояния пострадавшего при атаке на Белгород

Гладков: Состояние россиянина, которому оторвало кисть руки, тяжелое
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Белгороде 18-летний мужчина, пострадавший в результате атаки беспилотников, находится в тяжелом состоянии. Об этом написал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«У 18-летнего мужчины минно-взрывная травма, травматическая ампутация правой руки на уровне предплечья», — рассказал губернатор.

По его словам, пострадавшего госпитализировали. Сейчас медики его оперируют, после чего мужчину переведут в отделение реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что при атаке украинских беспилотников на Белгород пострадали два человека. У обоих — травматическая ампутация.

    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили, что администрация Трампа рассматривает возможность признать Крым российским. Киев считает это красной линией

    Расчет «Искандера» ударил по военным ВСУ в Сумской области

    В Судже бойцы «Ахмата» нашли зажигалку военного ВСУ с посланием с того света

    Раскрыты подробности состояния пострадавшего при атаке на Белгород

    Эстония прекратила действие очередного соглашения с Россией

    В ЕС отказались от коллективного решения об отправке войск на Украину

    На Западе восхитились операцией «Поток»

    Известная модель вышла в свет в прозрачной блузе и микрошортах

    В Днепре после удара беспилотника по объекту инфраструктуры начался большой пожар

    Депутат Рады заявил о попытке Киева «сохранить лицо» на фоне переговоров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше