Раскрыты подробности состояния пострадавшего при атаке на Белгород

Гладков: Состояние россиянина, которому оторвало кисть руки, тяжелое

В Белгороде 18-летний мужчина, пострадавший в результате атаки беспилотников, находится в тяжелом состоянии. Об этом написал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«У 18-летнего мужчины минно-взрывная травма, травматическая ампутация правой руки на уровне предплечья», — рассказал губернатор.

По его словам, пострадавшего госпитализировали. Сейчас медики его оперируют, после чего мужчину переведут в отделение реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что при атаке украинских беспилотников на Белгород пострадали два человека. У обоих — травматическая ампутация.