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23:43, 17 марта 2025Россия

Двое россиян пострадали во время атаки украинских беспилотников на Белгород

Гладков: Двое мужчин пострадали при атаке украинских беспилотников на Белгород
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Baza

В результате атаки украинских беспилотников на Белгород пострадали двое мужчин. Предварительно, у первого — травматическая ампутация кисти, у второго — предплечья, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Пострадавших попутным транспортом доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода, где врачи оказывают им всю необходимую помощь», — сообщил глава российского региона.

Кроме того, в поселке Комсомольский Белгородского района в результате падения обломков была пробита кровля частного домовладения.

Ранее сообщалось, что в результате падения осколков беспилотников в Белгороде начался пожар рядом с торговым центром «Атлант Арена».

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