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11:29, 18 марта 2025Россия

Российский военкор объяснил смысл попытки прорыва ВСУ в Белгородскую область

Военкор Коц: ВСУ хотят оттянуть время, чтобы построить оборону в Сумской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались прорваться в Белгородскую область, чтобы оттянуть время и построить оборону в Сумской области. Об этом, объясняя смысл действий противника, написал военкор Александр Коц в Telegram-канале.

«Им жизненно важно оттянуть время, чтобы построить эшелонированную оборону в Сумской области. И за это они платят жизнями украинских солдат на Белгородчине и Курщине», — написал военкор.

Он напомнил, что ВСУ и раньше пытались осуществить попытки прорыва через Красную Яругу, чтобы соединиться с курским флангом, однако их попытки не увенчались успехом. Коц допустил, что украинские военные будут совершать новые провокации с целью «раздергать наши ресурсы».

Об активизации ВСУ на границе с Белгородской областью стало известно во вторник, 18 марта. Россия нанесла противнику огневое поражение и не допустила каких-либо прорывов, активность ВСУ была зафиксирована в районе Графовки. Военблогер Юрий Подоляка счел такие действия попыткой растянуть российские подразделения.

ЖЗЛ
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